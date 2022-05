Mercedes-Benz ist wie andere Hersteller von Versorgungsengpässen bei Halbleitern betroffen. "Die Lage sollte sich dieses Jahr verbessern", macht allerdings Vorstand Ola Källenius auf der Hauptversammlung am Freitag Hoffnung. Aus charttechnischer Sicht jedoch zeigt die Akte derzeit eher ein gemischtes Bild. Die Aktien von Mercedes befinden sich aktuell in einer schwierigen Gesamtsituation. Zwar konnte die Rückkehr in den von November 2021 bis April 2022 intakten Abwärtsmodus verhindert werden, das ...

