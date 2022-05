Movado Group, Inc. (NYSE: MOV) meldete heute die Ernennung von Stéphane Gerschel zum Chief Marketing Officer (CMO) mit Wirkung vom 18. April 2022. In seiner Rolle als CMO wird Gerschel sein Know-how im Bereich globales Marketing nutzen, um das Unternehmensportfolio überzeugender Marken bekannter und interessanter zu machen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Maximierung der Stärke der Movado-Marke in der ganzen Welt.

"Wir freuen uns sehr, Stéphane im Führungsteam der Movado Group als Chief Marketing Officer begrüßen zu dürfen Wir sind davon überzeugt, dass unsere Marken in hohem Maße von seiner großen, vielfältigen Erfahrung in der Umsetzung von Markenstrategien in der Luxusbranche profitieren werden", so Efraim Grinberg, Chairman und Chief Executive Officer der Movado Group. "Auch sind wir uns sicher, dass Stéphane mit seiner umfangreiche Erfahrung und seinen hervorragenden Führungsqualitäten dazu beitragen wird, die Entwicklung der Movado Group in dieser entscheidenden Zeit voranzutreiben, in der wir unsere Digitalisierung fortsetzen und unsere Uhren- und Schmuckkollektionen weiter vergrößern."

Zuvor bekleidete Gerschel Führungspositionen bei mehreren Luxusmarken. Zuletzt war er als Global Brand Managing Director für Pomellato bei der Kering Group in Mailand tätig. Davor war er bei LVMH als Senior Director for International Communication bei Bulgari und als International Communication Director bei Veuve Clicquot tätig.

"Ich habe die Movado-Marke als kultige, globale Marke immer bewundert und auch ihr starkes Portfolio von Weltklasse-Marken. Ich fühle mich sehr geehrt, dem Unternehmen beizutreten und freue mich darauf, eng mit Efraim und dem gesamten Team der Movado Group zusammenzuarbeiten, während wir die Präsenz aller unserer Marken auf der globalen Bühne weiter ausbauen", so Stéphane Gerschel.

Gerschel erwarb einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften an der Universität Paris II Assas und der University of Miami. Auch hat er ein Diplom in Internationaler Betriebswirtschaftslehre mit dem Nebenfach Management in der Luxusgüterindustrie vom Institut d'Etudes Politiques de Paris. Gerschel ist Autor von fünf Büchern, darunter die Bestseller "Louis Vuitton Iconsherausgegeben von Assouline und "The Seasons of Veuve Clicquot" herausgegeben von Rizzoli New York, das mit mehreren Preise ausgezeichnet wurde.

Nach dem Tod der langjährigen Marketing-Führungskraft Mary Leach, die im Februar 2021 ihrer Krebserkrankung erlag, war die Position des Chief Marketing Officer der Movado Group unbesetzt geblieben.

Über Movado Group:

Movado Group, Inc. entwirft, beschafft und vertreibt weltweit Uhren von MOVADO, MVMT, OLIVIA BURTON, EBEL, CONCORD, CALVIN KLEIN, COACH, TOMMY HILFIGER, HUGO BOSS, LACOSTE und SCUDERIA FERRARI sowie in geringerem Umfang Schmuck und andere Accessoires. Außerdem betreibt Movado Group, Inc. Company Stores in den Vereinigten Staaten und Kanada.

