Vancouver (British Columbia), 5. Mai 2022. Sandy MacDougall, CEO von Noram Lithium Corp. (TSX-V: NRM, OTCQB: NRVTF, Frankfurt: N7R) ("Noram" oder das "Unternehmen") freut sich, den erfolgreichen Abschluss von CVZ-72 (PH-06) sowie die Veröffentlichung der endgültigen Analyseergebnisse bekannt zu geben. Das Unternehmen hat das Kernbohrloch CVZ-72 in einer Tiefe von 428 ft (130,5 m) abgeschlossen. Die Probennahme für die Analyse begann bei 60 ft (18,3 m) und wurde bis zum Boden des Bohrlochs fortgesetzt, wobei ein Intervall mit einer Mächtigkeit von 368 ft (112,2 m) durchschnitten wurde, was dem gesamten analysierten Teil des Bohrlochs entspricht. Das Bohrloch endete in einer Mineralisierung und die gewichteten Durchschnittswerte des vorhandenen Lithiums lauteten wie folgt:

Tiefe von durchschnittenem Intervall Gesamte Mächtigkeit Gewichteter durchschnittlicher Lithiumgehalt (ppm) 60 bis 428 ft (18,3 bis 130,5 m) 368,0 ft (112,2 m) 1120,9 ppm Einschließlich: 110 bis 380 ft (33,5 bis 115,8 m) 270,0 ft (82,3 m) 1224,1 ppm

Abb. 1: Vergleichende Stratigrafie und Analyseergebnisse für die Bohrlöcher CVZ-72 im Vergleich zu CVZ-53 und -68, die im Rahmen der Phase-4- bzw. -5-Programme gebohrt wurden. CVZ-53 und -68 wiesen beide lange Abschnitte mit hochgradiger Lithiummineralisierung auf. Das Histogramm an den Seiten der Bohrlöcher zeigt die zusammengesetzten Lithiumgehalte in ppm. Der Querschnitt wurde vertikal um das Vierfache vergrößert.

"CVZ-72 war das zweite Bohrloch, das im Rahmen des zwölf Bohrlöcher umfassenden Phase-6-Bohrprogramms von Noram abgeschlossen wurde. Diese Ergebnisse stellen den längsten und hochgradigsten Abschnitt der Lithiummineralisierung dar, der bis dato im Konzessionsgebiet Zeus durchschnitten wurde. Dieses Bohrloch bestätigt auch eindeutig die konstant hohen Lithiumgehalte bei dieser deckenartigen Mineralienlagerstätte. Wenn das Programm weiterhin solche Ergebnisse liefert, können wir vernünftigerweise davon ausgehen, dass unsere PFS unsere PEA in den Schatten stellen wird. Die Tatsache, dass das Bohrloch in einem solchen Tiefenvorkommen endet, weist in puncto Größe und Ausmaß auf ein noch größeres Potenzial dieser Ressource hin", sagte Brad Peek, VP of Exploration und Geologe in allen sechs Phasen der Explorationsbohrungen von Noram im Clayton Valley.

Loch-Nr. Von (ft) Bis (ft) Von (m) Bis (m) Li (ppm) CVZ-72 60 70 18,3 21,3 670 CVZ-72 70 80 21,3 24,4 880 CVZ-72 80 90 24,4 27,4 970 CVZ-72 90 100 27,4 30,5 780 CVZ-72 100 110 30,5 33,5 740 CVZ-72 110 120 33,5 36,6 1020 CVZ-72 120 130 36,6 39,6 780 CVZ-72 130 140 39,6 42,7 1060 CVZ-72 140 150 42,7 45,7 1100 CVZ-72 150 160 45,7 48,8 970 CVZ-72 160 170 48,8 51,8 1760 CVZ-72 170 180 51,8 54,9 1240 CVZ-72 180 190 54,9 57,9 1210 CVZ-72 190 200 57,9 61,0 1180 CVZ-72 200 210 61,0 64,0 1390 CVZ-72 210 220 64,0 67,1 1590 CVZ-72 220 230 67,1 70,1 1570 CVZ-72 230 240 70,1 73,2 1450 CVZ-72 240 250 73,2 76,2 1720 CVZ-72 250 260 76,2 79,2 1380 CVZ-72 260 270 79,2 82,3 1390 CVZ-72 270 280 82,3 85,3 1180 CVZ-72 280 290 85,3 88,4 1180 CVZ-72 290 300 88,4 91,4 1080 CVZ-72 300 310 91,4 94,5 1080 CVZ-72 310 320 94,5 97,5 1110 CVZ-72 320 330 97,5 100,6 1100 CVZ-72 330 340 100,6 103,6 1090 CVZ-72 340 350 103,6 106,7 1220 CVZ-72 350 360 106,7 109,7 1170 CVZ-72 360 370 109,7 112,8 1100 CVZ-72 370 380 112,8 115,8 930 CVZ-72 380 390 115,8 118,9 890 CVZ-72 390 400 118,9 121,9 870 CVZ-72 400 410 121,9 125,0 870 CVZ-72 410 420 125,0 128,0 800 CVZ-72 420 428 128,0 130,5 910

Tab. 1: Probenergebnisse von CVZ-72 von 60 ft bis in eine Tiefe von 428 ft

Die Proben wurden vom Labor ALS in Reno in Nevada analysiert. Die QS/QK-Proben waren im Probensatz enthalten und ergaben Werte, die innerhalb der erwarteten Bereiche lagen.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek., M.Sc., CPG, einem für Norams Lithiumprojekt Clayton Valley gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Sachverständigen, überprüft und genehmigt.

Über Noram Lithium Corp.

Noram Lithium Corp. (TSX-V: NRM, OTCQB: NRVTF, Frankfurt: N7R) ist ein gut finanziertes kanadisches Unternehmen im fortgeschrittenen Lithiumerschließungsstadium mit weniger als 90 Millionen ausgegebenen Aktien und einem ausreichenden Kassenbestand. Noram entwickelt sein Lithiumprojekt Zeus in Nevada intensiv vom Erschließungsstadium durch den Abschluss einer vorläufige Machbarkeitsstudie im Jahr 2022 weiter.

Das Vorzeigeaktivum des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus ("Zeus") in Clayton Valley in Nevada. Das Projekt Zeus enthält geschätzte angedeutete Ressourcen gemäß 43-101* von 363 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 923 ppm Lithium und eine vermutete Ressource von 827 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 884 ppm Lithium unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 400 ppm Li. Im Dezember 2021 ergab eine solide PEA** einen Kapitalwert (8) von 1,3 Milliarden USD nach Steuern sowie einen internen Zinsfuß von 31 % unter Anwendung von 9.500 USD/Tonne Lithiumcarbonatäquivalent. Unter Anwendung der langfristigen Prognose für Lithiumcarbonatäquivalent von 14.000 USD/Tonne weist die PEA auf einen Kapitalwert (8 %) von etwa 2,6 Milliarden USD und einen internen Zinsfuß von 52 % bei 14.250 USD/t Lithiumcarbonatäquivalent hin.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.noramlithiumcorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Sandy MacDougall

Chief Executive Officer und Director

Mobil: 778.999.2159

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter A. Ball

President und Chief Operating Officer

peter@noramlithiumcorp.com

Mobil: 778.344.4653

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus. *Aktualisierte Lithium-Mineralressourcenschätzung, Zeus-Projekt, Clayton Valley, Esmeralda County, Nevada, USA (August 2021) **Vorläufige wirtschaftliche Bewertung Zeus-Projekt, ABH Engineering (Dezember 2021).

