Lithiummine ab Ende 2023: AVZ Minerals: Endgültige Minenlizenz rückt wieder ein Stück näher

Manono ist die weltweit größte Lithiumlagerstätte (Festgestein). CATH beteiligte sich mit zunächst 240 Mio. USD; leitete neue Machbarkeitsstudie mit doppelten Erztonnagen ein. Auch Regierung des Kongos stark involviert.



Mit verständlicher Ungeduld warten sowohl das Management von AVZ Minerals Ltd. (ASX: AVZ, FSE: 3A2) wie auch die investierten Anleger auf die endgültige Erteilung der Bergbaulizenz durch die Behörden des Kongos. Sie ist durch eine dienstliche Anweisung, die der Bergbauminister dem ihm unterstellten Bergbaukatasteramt hat zukommen lassen, wieder ein Stück näher gerückt.

Dem Bergbaukatasteramt hat der Bergbauminister des Kongos in den letzten Tagen eine dienstliche Anordnung zukommen lassen. In ihr werden die Beamten des Katasteramtes aufgefordert, die von Dathcom Mining SA für die Oberflächenrechte des Manono-Lithium-und-Zink-Projekts zu bezahlenden Gebühren zu berechnen.



Dieser Schritt geht in der Regel der Erteilung der endgültigen Bergbaulizenz unmittelbar voraus, denn es macht wenig Sinn, aufwendig Gebühren zu berechnen und die zu verschickenden Bescheide vorzubereiten, wenn anschließend die Minenlizenz doch nicht erteilt wird.

Die Dathcom Mining SA ist die offizielle Besitzerin des Manono-Projekts und damit für die Regierung der erste Ansprechpartner. An ihr sind AVZ Minerals zu 75 Prozent und die Regierung des Kongos über die La Congolaise D'Exploitation Miniere SA (Cominiere) zu 25 Prozent beteiligt.





Das gesamte Manono Lithium- und Zinnprojekt - unten links

ist der Pegmatit Roche Dure





AVZ Minerals ist zuversichtlich, die endgültige Bergbaulizenz bald zu erhalten

Aktuell hat AVZ Minerals gute Gründe, davon auszugehen, dass die Entscheidung über die Vergabe der endgültigen Minenlizenz innerhalb des Bergbauministeriums schon weit vorangeschritten ist. Eine endgültige Entscheidung liegt zwar immer noch nicht vor, doch die Indizien mehren sich, dass diese nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Gute Gründe für einen gestiegenen Optimismus sind damit nicht nur beim Management, sondern auch auf Seiten der investierten Aktionäre gegeben. Damit die Bergbaulizenz endgültig vergeben werden kann, muss nach den Gesetzen des Kongos nun der Gebührenbescheid erstellt und verschickt werden. Sobald die Gebühren vollständig von der Dathcom Mining SA bezahlt sind, kann in einem weiteren Schritt die endgültige Minenlizenz erteilt werden.





Die historische Zinnmine von Manono



Die Minenlizenz wird die ganze Ressource aber noch nicht das ganze Projekt umfassen

Wichtig für AVZ Minerals und den geplanten Produktionsbeginn ist, dass die Anweisung des Bergbauministers an das Bergbaukatasteramt zur Berechnung der Gebühren das gesamte Gebiet umfasst, auf dem die aktuelle Manono-Ressource nachgewiesenen wurde, nicht aber das gesamte Konzessionsgebiet.

Für den noch ausgeschlossenen Teil im Norden des Projektgebiets wird Dathcom Mining SA erneut eine zunächst auf fünf Jahre befristete Explorationslizenz erhalten, berichtet das Management in der gestrigen Pressemitteilung. Damit ist sichergestellt, dass auch auf diesem Teil des Projekts weiter exploriert und gebohrt werden kann.





Mögliche Transportrouten für AVZ's Lithium- und Zinnprodukte



Auf die geplante Produktion hat die Entscheidung des Bergbauministeriums keinen Einfluss, weil in dem betroffenen Gebiet im Norden des Konzessionsgebiets noch keine abbaubare Ressource nachgewiesen werden konnte. Deshalb ist es für AVZ Minerals vollkommen ausreichend, wenn für das noch ausgeschlossene Teilstück im Norden "nur" eine Lizenz zur Exploration vorliegt, sodass hier weiter exploriert werden kann, während für das restliche Konzessionsgebiet jedoch bereits eine vollständige und endgültige Bergbaulizenz vorhanden ist, welche die Lithium-Produktion ermöglicht.



Die Transaktion mit Suzhou CATH kommt gut voran

Planmäßig verlaufen auch der Verkauf und die Übergabe eines Teils des Projekts an Suzhou CATH. Das Management von AVZ Minerals erwartet deshalb, dass die Transaktion bis Ende Mai vollständig abgeschlossen werden kann. Sobald dies geschehen ist, wird Suzhou CATH eine Beteiligung von 24 Prozent am Gesamtprojekt halten. AVZ Minerals bekommt im Gegenzug eine Zahlung von 240 Mio. US-Dollar, was ein Teil der Projektfinanzierung, also der Produktionsanlage, sein wird.







AVZ Minerals wird mit einem Anteil von 51 Prozent der Hauptaktionär der Dathcom Mining SA bleiben. Die restlichen Anteile hält für die Regierung des Kongos die La Congolaise D'Exploitation Miniere SA (Cominiere). Mit ihr befindet sich AVZ Minerals in fortgeschrittenen Gesprächen, um mit dem Einverständnis der Regierung des Kongos weitere 15 Prozent der Anteile an der Dathcom Mining SA von Comminiere zu erwerben. Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses würde sich der Regierungsanteil am Manono Lithiumprojekt auf 10% reduzieren.



Gewinnmitnahmen und eine hohe Volatilität belasten kurzfristig den Kurs der AVZ-Minerals-Aktie

Aktuell geht das AVZ-Minerals-Management davon aus, dass es sein vertraglich gesichertes Vorkaufsrecht wie geplant ausüben kann und am Ende auf einen Anteil von 66 Prozent an Dathcom und damit am gesamten Manono-Projekt kommen kann.

Das Kursgeschehen bei der AVZ-Minerals-Aktie ist derweil von einer ausgesprochen hohen Volatilität gekennzeichnet. In ihr spiegeln sich vermutlich verschiedene Faktoren wider: einmal die Nervosität und Ungeduld der Anleger, von denen viele die aufgelaufenen Buchgewinne in reale Gewinne wandeln möchten, dann die Verzögerungen bei der Vergabe der endgültigen Bergbaulizenz, die eigentlich schon Ende April hätte vorliegen sollen und schließlich der noch mögliche Kauf weiterer Dathcom-Anteile durch den Projektentwickler AVZ Minerals von Cominiere.

Sobald sich in diesen drei Punkten die Wogen wieder etwas glätten, sollten auch die starken Tageskursschwankungen nachlassen und das Kursgeschehen sich deutlich beruhigen.





Ein Pegmatit, der bis an die Erdoberfläche reicht







