Dr. Kai Brühl leitet das Marsh Advisory Team in Deutschland, das Risikomanagement-Strategien, -Strukturen sowie -Prozesse konzipiert und umsetzt, die Kunden beim Aufbau ihrer Resilienz unterstützen. Brühl kommt von Deloitte zum Industrieversicherungsmakler Marsh. Der Industrieversicherungsmakler und Risikoberater Marsh ernennt Dr. Kai Brühl zum Leiter Marsh Advisory Deutschland. Brühl ist in Frankfurt tätig und berichtet an Maurizio Quintavalle, Advisory Leader, Kontinentaleuropa.Dr. Kai Brühl leitet ...

