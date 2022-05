ElringKlinger Aktie war voriges Jahr lange Zeit als "Wasserstoffwert" gehandelt worden und erreichte ungeahnte Hochs bis zu 18,18 EUR. Gestützt schienen diese Kurse nicht nur durch wichtige Fortschritte in der "Brennstoffzellentochter", die mit Plastic Omnium einen kapitalkräftigen Coinvestor fand, sondern auch durch ein starkes operatives Geschäft der "anderen Geschäftsfelder". Mit dem schwindenden Interesse der Anleger am Thema "Wasserstoff" nahm die Aktie den Weg nach Süden. Ob es sich hierbei um eine Übertreibung handelt? Generell übertreiben die Börsen - in beide Richtungen - und so könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...