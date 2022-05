DJ PTA-News: GIEAG Immobilien AG: GIEAG erwirbt zukunftsweisende Bürogebäude-Entwicklung in Oberhaching bei München

München (pta068/05.05.2022/09:31) - * Teilweise Errichtung in Holzhybrid-Bauweise * Weitgehender Verzicht auf fossile Energieträger * Einsatz von Photovoltaik und Geothermie

München, 05.05.2022 - Der bundesweit tätige Projektentwickler GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat ein Gewerbegrundstück am Kolpingring 16 in Oberhaching bei München erworben. Das Bestandsgebäude soll abgerissen werden. Mit dem "KR 16" entsteht ein Green Building, das allen Ansprüchen an Nachhaltigkeit gerecht wird. Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen, die Projektplanung stammt von Brückner Architekten.

Verkäuferin ist die BAYCON Firmengruppe mit Sitz in Oberhaching, welche das Objekt zuvor gemeinsam mit einem Projektpartner 2019 aus einem Familienbesitz erworben und das Projekt bis zur Bebauungsplanreife entwickelt hat. Das neue "KR 16" soll natürliche Ressourcen maximal schonen. "Wir realisieren ein zukunftsweisendes Bürogebäude mit deutlich reduziertem CO2-Fußabdruck und einem nachhaltigen Energiekonzept, das auf Eigenversorgung setzt", erklärt Philipp Pferschy, Vorstand von GIEAG. Bei der Nutzung von Strom, Kälte und Wärme wird weitestgehend auf fossile Energieträger verzichtet. So soll Photovoltaik zur Erzeugung und Eigennutzung des Stromes eingesetzt werden. Heizen und Kühlen erfolgt durch Geothermie. Der CO2-Footprint soll insbesondere für die Erstellung und den Betrieb des Gebäudes reduziert werden. Das Gebäude soll zudem teilweise in Holzhybrid-Bauweise errichtet werden. Eine DGNB-Zertifizierung ist vorgesehen.

Das "KR 16" verfügt über insgesamt 15.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (BGF). In einer Tiefgarage sind 159 Stellplätze vorgesehen, weitere 17 befinden sich im Außenbereich. Oberhaching liegt im Süden Münchens und hat eine eigene Autobahnausfahrt an der A 995. Die Münchner Innenstadt, der Flughafen aber auch Ausflugsziele wie Starnberger See und Ammersee sind schnell zu erreichen.

GIEAG wurde von der Rechtsanwaltskanzlei GSK Stockmann beraten, BAYCON von SKUSA Partners Rechtsanwälte.

Über die GIEAG Immobilien AG: GIEAG ist eine familiengeführte Münchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Münchner Börse sowie der Frankfurter Börse und im Xetra gehandelt. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche Entwicklung und Bestandshaltung bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. Das GIEAG Experten-Team ist dabei ein Garant für innovative und zukunftsweisende Konzepte.

So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 22 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten mit Flächen von bis zu 145.000 Quadratmetern bei einer Einzelinvestitionssumme von 15 bis 150 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Transaktionssicherheit, Beharrlichkeit und Schnelligkeit sind für die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung.

Über die BAYCON Firmengruppe:

BAYCON blickt auf eine lange Liste erfolgreich umgesetzter Projekte in ganz Deutschland. Rund 3.000 platzierte Einheiten in der Wohnungsprivatisierung und mehr als 200.000 m² vermarktete Wohn-/Nutzflächen wurden in den letzten Jahren von der inzwischen auch international tätigen Firmengruppe realisiert.

Als Investor, Co-Investor oder Developer ist BAYCON fokussiert auf die Entwicklung von Grundstücken sowie wohnwirtschaftlich und gewerblich genutzter Immobilien. Detaillierte Kenntnisse der regionalen Märkte und Standorte sowie schlanke Organisationsstrukturen sind hierbei die Basis für größtmögliche Flexibilität. Langjährig bewährte Kooperationen sowohl in bautechnischen als auch steuer- und vertragsrechtlichen Bereichen sichern dabei auf lange Sicht den Erfolg der ausgesuchten Projekte.

