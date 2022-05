Linde Long: 34 Prozent Chance! von Harald Zwick - 05.05.2022, 08:30 Uhr Das Papier von Linde hat sich seit 8. März 2022 von der Umklammerung der Kriegsberichterstattung über den Ukrainekrieg gelöst und ist wieder in den Aufwärtstrend zurückgekehrt. Die Öffnung der Bücher zum ersten Quartal 2022 überraschte die Marktteilnehmer positiv und führte zu einer unmittelbaren Kurssteigerung von 4 Prozent in die Nähe des All Time Highs bei 308,10 Euro. Linde öffnete am 28. April die Bücher zum 1. Quartal ...

