Die BYD Aktie zeigt an der Börse in Hongkong seit Wochen ein kurzfristig schwaches charttechnisches Bild mit aktuellem Druck auf zentrale Unterstützungszonen. Vom bisherigen Jahreshoch bei 159,30 Hongkong-Dollar am 23. Mai ist der Kurs mittlerweile auf 120,80 Hongkong-Dollar gefallen, die am Freitag erreicht wurden. Damit verlor das Papier in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...