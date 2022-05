News von Trading-Treff.de Am Tag nach der FED-Sitzung ist der richtige Zeitpunkt für einen Check der großen Währungspaare und des DAX zum Handelsstart. Ob EURUSD, GBPUSD, USDJPY oder USDCAD. Die Reaktionen auf die Leitzinserhöhung und Ausrichtung der US-Zinspolitik geht nicht spurlos an diesen Assets vorbei. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit und werfen einen Blick in die tickenden Charts. Die Fakten der gestrigen FED-Tagung Tickmill-Analyse: US-Indices ...

Den vollständigen Artikel lesen ...