Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) von der steigenden Digitalisierung in den Unternehmen profitiert und die Umsatz- und Ergebniserwartung übertroffen. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel und das Rating an.

Nach Analystenaussage dürfe das Unternehmen im aktuellen Geschäftsjahr erstmals die Umsatzmarke von 100 Mio. Euro knacken. Durch die Corona-Pandemie habe die Digitalisierung bei den Unternehmen einen weiteren Schub erhalten, wovon auch ORBIS profitiere. Dieser Trend werde sich laut GSC in Zukunft noch verstärken. Allerdings könne es bei stark von den Folgen der Pandemie betroffenen Unternehmen zu Projektverschiebungen kommen. Die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts seien ebenfalls noch nicht genau absehbar. Langfristig werde sich der Trend zur Digitalisierung jedoch weiter durchsetzen und ORBIS Wachstumspotenzial eröffnen.

Nach Meinung des Analysten zeige sich das Management zuversichtlich, den Wachstumskurs fortzusetzen. Allerdings müsse hierzu entsprechendes Personal gefunden werden. Bereits im vergangenen Jahr habe die Gesellschaft zusätzliche Mittel zur Mitarbeitergewinnung einsetzen müssen. Rund 30 Prozent der Marktkapitalisierung werde von liquiden Mitteln und dem Bestand eigener Aktien abgedeckt. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 9,30 Euro (zuvor: 8,80 Euro) an und stuft das Rating auf "Kaufen" (zuvor: "Halten") hoch.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.05.2022, 10:05 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 05.05.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/24009.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.