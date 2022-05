Ist ja irgendwie auch gut, wenn das Teilnehmerfeld auf einer Veranstaltung wie der von GBC organisierten MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz ziemlich bunt ist. So ist für jeden Geschmack etwas dabei - von hoch spekulativ bis eher konservativ. Seit nun schon einigen Jahren durchweg in der Spitzenklasse der heimischen Small Cap-Szene spielt Einhell Germany. Und nach ... The post Einhell Germany: Knackige Ziele gesetzt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...