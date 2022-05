DJ European Labour Market Barometer steigt trotz Ukraine-Kriegs

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz des Krieges in der Ukraine verzeichnet das European Labour Market Barometer im April den vierten Anstieg in Folge. Der Arbeitsmarkt-Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nimmt gegenüber März um einen Punkt auf 104,4 Punkte zu und erreicht damit den dritthöchsten Wert seit Beginn der Zeitreihe im Sommer 2018, wie das IAB mitteilte.

In der zweiten Veröffentlichung seit Beginn des Ukraine-Kriegs ist der Indikator demnach in den meisten teilnehmenden Ländern gestiegen oder gleichgeblieben. Alle Länder, deren Barometer im März nachgegeben hatte, legten im April wieder zu. "Viele europäische Arbeitsverwaltungen schätzen die Arbeitsmarktaussichten in ihren Ländern derzeit ähnlich positiv ein", berichtet Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen".

Die Aussichten für die Arbeitslosigkeits- sowie die Beschäftigungsentwicklung für die nächsten Monate verbessern sich laut dem Bericht insgesamt weiter. Große Risiken bestünden allerdings hinsichtlich einer möglichen weiteren geopolitischen Ausweitung der Ukraine-Krise oder eines Energie-Lieferstopps.

Der Teilindikator für die Entwicklung der saisonbereinigten Arbeitslosenzahlen nimmt im Vergleich zum März um 1,1 Punkte auf 103,7 Punkte zu. Der Wert deutet damit weiterhin auf sinkende Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten hin. Der Teilindikator für die Beschäftigung steigt um 0,8 Punkte auf 105 Punkte und liegt deutlich im positiven Bereich.

