NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Nach den Eckdaten der Vorwoche hätten die Düsseldorfer nun Details folgen lassen, schrieb Analystin Celine Pannuti am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Die mittelfristigen Ziele seien unverändert, entscheidend bleibe das Vertrauen der Anleger in die Umsetzung./ag/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 07:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 07:50 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

