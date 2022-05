Berlin (ots) -Am Freitag, den 6. Mai 2022 startet die zweite Staffel der erfolgreichen Podcast-Produktion "Nachruf auf mich" von Zebra-audio.net, dem Fullservice-Netzwerk im Bereich Podcasts. Auch die zweite Staffel des Podcast wird in Zusammenarbeit mit der Medienproduktion München und Journalistin und Autorin Jule Lobo realisiert.In acht Folgen, mit einer Länge von jeweils rund 45 Minuten, sind prominente Persönlichkeiten wie Autorin und Podcasterin Sabine Rückert, der Komiker Michael Mittermeier, Rockmusikerin Jennifer Weist, Bestseller-Autor Daniel Schreiber, Komiker Atze Schröder, Autorin und Journalistin Ronja von Rönne und Aktivist Raul Aguayo-Krauthausen bei Lobo zu Gast.Host Jule Lobo beginnt die Episoden wie auch in der ersten Staffel mit einem Nachruf auf den prominenten Gast. Daraus entwickelt sich ein intimes Gespräch über das Leben, den Tod und darüber, was uns danach erwarten könnte. "Wenn der eine geht, geht der andere mit. - Wir fragen uns, ob wir uns irgendwann gemeinsam verabschieden", Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, spricht in der ersten Folge unter anderem über Sterbehilfe, das den Tod als Paar und dass sie sich bereits jetzt damit beschäftigt, was sie ihren Erben hinterlassen wird. Michael Mittermeier fragt sich gemeinsam mit Lobo, welche Auswirkung Sprache auf den Umgang mit dem Tod haben können: "Ich glaube, dass wir Bayern mit dem Dialekt ein Thema wie den Tod leichter rüberbringen." Lobo, aktuell schwanger, spricht mit ihren Gästen auch darüber, wie nah Leben und Tod manchmal beieinander liegen und wie uns das verändert. "Ich wünschte mir, in unserer Gesellschaft würde es den Leuten leichter fallen sich für Fehler zu entschuldigen.", resümiert Jennifer Weist mit Blick auf die letzten Jahre.Der Umgang mit dem Tod, war bisher eher ein Tabu-Thema. Das hat sich in den letzten Jahren radikal verändert, wie der große Erfolg des Podcast beweist: Die öffentliche Auseinandersetzung mit dem (eigenen) Tod ist aktueller und gesellschaftlich relevanter denn je.Tina Jürgens, Geschäftsführerin von zebra-audio.net, unterstreicht einmal mehr, was den Podcast "Nachruf auf mich" ausmacht und dass Inhalte - neben der prominenten Besetzung - der Schlüssel für den Erfolg mit einem solchen Format sind: "Innovativer und hochwertig produzierter Content ist fundamentaler Teil des Erfolgs des Mediums Podcast."Die Folgen erscheinen immer freitags im zwei-wöchigen Rhythmus auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Deezer, Spotify, Amazon Music und AudioNow. Die neuen Folgen der zweiten Staffel sind abrufbar ab Freitag, den 6. Mai 2022 unter: https://nachruf-auf-mich.podigee.io/Hinter der Podcast Produktion steht das Fullservice-Podcast-Netzwerk zebra-audio.net. Die Idee stammt von Doris Hammerschmidt und Frank Busch von der Medienproduktion München. Für die Redaktion und Produktion ist ebenfalls die Medienproduktion München verantwortlich. Moderation liegt bei Jule Lobo, ausführende Produzentin ist Tina Jürgens.Über zebra-audio.netZebra-audio.net, Fullservice-Netzwerk im Bereich Podcast, führt Podcast-Produzent:innen und Werbetreibende in der Podcastvermarktung zusammen und hilft durch eine zielgruppengerechte Formatauswahl bei der Monetarisierung des vorhandenen Inventars. Über die adserver-basierte Dynamic Ad Insertion sind Native Podcast Ads bei zebra-audio.net über alle Plattformen hinweg kampagnenfähig buchbar. Dadurch werden auch ältere Episoden (Backlist-Inventory) vermarktbar. Darüber hinaus bietet zebra-audio.net sowohl Podcast-Produzent:innen als auch Marken umfangreichen Service bei der Konzeption, Produktion und Distribution von Audio-Inhalten.Neben Formaten wie "Beste Freundinnen", "Weird Crimes" und "Gästeliste Geisterbahn", betreut zebra-audio.net die Original-Formate des Podcast-Labels Viertausendhertz. Zu den weiteren Kunden zählen große Verlagshäuser wie den Argon Verlag, Lübbe und Burda. Das Unternehmen wurde im Januar 2018 als Tochterunternehmen der All Audio-Company ZEBRALUTION GmbH gegründet. Die Geschäfte leitet Tina Jürgens vom Geschäftssitz in Berlin. https://zebra-audio.net/.Pressekontakt:PD PRPaula Döringmail@pd-pr.de0151 - 4489 41 45https://www.pd-pr.de/Original-Content von: zebra-audio.net GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162936/5213999