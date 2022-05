Unterföhring (ots) -Wird Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes für "Das Duell um die Welt" in den Tiefen einer stockdunklen Fledermaushöhle in Mexiko zu Batwoman? Kann Musiker Johannes Oerding ein schwindelerregendes Hörspiel auf einem Heißluftballon in den USA produzieren? Gelingt es Entertainer Riccardo Simonetti in Grönland zum eiskalten Wasserski-Fahrer zu werden? Und nimmt der Profi-Fußballer und Goldener-Umberto-Gewinner 2014, Kevin Großkreutz, die Herausforderung an, in den USA auf den zielsicheren Pfaden Wilhelm Tells zu wandeln?Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf lassen ihre prominenten Teams am Samstag, 20:15 Uhr auf ProSieben wieder rund um die Welt ausschwärmen, um auf abenteuerlichen und wagemutigen Wegen einen Länderpunkt zu erspielen. Über die Reiseziele und die wahnwitzigen Aufgaben bestimmt der jeweilige Gegner. Nur wer die meisten Länderpunkte und Studiospiele für sich gewinnen kann, wird am Ende der Show neuer Weltmeister. Moderiert wird "Das Duell um die Welt" von Jeannine Michaelsen.Team Joko: Riccardo Simonetti, Kevin GroßkreutzTeam Klaas: Collien Ulmen-Fernandes, Johannes Oerding"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - Samstag, 7. Mai 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: DudWPressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5214069