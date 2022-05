Die Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) leidet wie so viele unter einem kräftigen Holdingabschlag. Die Beteiligungen der Heliad "unter die Lupe genommen" und neben einem Fremdkapitalhebel, der neu und intelligent kontruiert ist, stellt "Aktien Spezialwerte" fest, das allein die flatexDEGIRO-Beteiligung mehr wert ist, als die aktuelle Kapitalisierung der Heliad (Stand03.05.) . Und am Ende steht eine klare Bewertung der Heliad Aktie - hilfreich? Selber lesen und dann entscheiden. Gerne bieten wir unseren Lesern Gastbeiträge von Börsendiensten, die anders als das nwm konkrete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...