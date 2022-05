Die Hensoldt Aktie ist am Donnerstagvormittag in Turbulenzen geraten. Schon in den Tagen zuvor neigte die Rüstungs-Aktie zur Schwäche, nachdem ein Ausbruchsversuch an charttechnischen Hürden rund um 27 Euro fehlgeschlagen war. Heute rutscht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...