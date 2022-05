Köln (ots) -Start: Montag, 16. Mai, immer werktags um 13 Uhr, 14 FolgenSUPER RTL intensiviert seine Content-Partnerschaft mit PLAYMOBIL und zeigt die aufwändig produzierte CGI-Animationsserie "Novelmore" im TV und auf seinen Online-Plattformen."Novelmore" versetzt die kleinen Zuschauer*innen ins Mittelalter. Im Kampf um eine magische Rüstung stehen sich die heldenhaften Ritter von Novelmore und die rebellischen Burnham Raiders gegenüber. Während der geniale Erfinder Dario DaVinci und seine Freunde in Novelmore jede Menge neue Ideen entwickeln, sind die Burnham Raiders ein wilder Haufen Gesetzloser und Banditen, die vom rachsüchtigen Lord Bayron angeführt werden. Aber so grundverschieden wie die Ritter auch sind, eine gemeinsame Vision eint sie: Das Streben nach der sagenumworbenen magischen Rüstung Invincibus, die ihren Träger unsichtbar macht. Doch die Rüstung ist vom Zauberer Timithor an einem unbekannten Ort versteckt.SUPER RTL zeigt "Novelmore", das erste "PLAYMOBIL Original", ab Montag, 16. Mai, immer werktags um 13 Uhr in deutscher Erstausstrahlung. Die Episoden stehen zudem bereits ab 6. Mai auf toggo.de, in der TOGGO App, auf dem TOGGO YouTube-Channel sowie im Kids-Bereich von RTL+ zum Abruf bereit.SUPER RTL Geschäftsführer Thorsten Braun: "Die Spielzeuge von PLAYMOBIL begeistern seit Generationen Jung und Alt. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir dank der langfristig angelegten Partnerschaft gemeinsam mit unseren Zuschauer*innen in die bunte PLAYMOBIL-Welt eintauchen können. Die hochwertig produzierte Animations-Serie passt hervorragend zu uns und verspricht viele spannende Stunden und beste Unterhaltung."PLAYMOBIL Sprecher Björn Seeger: "Novelmore bietet mit mystischen Geschichten und originellen Charakteren den Kindern genialen Spielspaß. In diesem PLAYMOBIL-Klassiker begegnen sich Mittelalter und Fantasy, und welches Kind interessiert sich nicht für solch fantastische Heldensagen?"Auf den Online-Plattformen startet ab 27. Mai zudem eine weitere Animations-Serie aus dem PLAYMOBIL-Kosmos. "Ayuma" entführt in eine mystische Welt voller Magie. In einem zauberhaften Feenwald erleben Forest Fairies, Crystal Fairies und Knight Fairies mit ihren treuen Seelentieren fantastische Abenteuer.Pressekontakt:SUPER RTL Fernsehen GmbH & Co. KGPicassoplatz 150679 KölnDeutschlandkommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5214171