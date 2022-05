Was für eine Rally an den US-Börsen. Der Fed-Chef Powell beruhigt die Aktienmärkte und löst dadurch eine dynamische Erholungsrally aus. Obwohl Jerome Powell die höchste Zinserhöhung seit dem Jahr 2000 verkündet hat, nutzen die Aktienmärkte den Zinssprung zum Anlass ein Kursfeuerwerk zu zünden. Der Dow Jones legte um 2,81 Prozent zu, was ungefähr 1.000 Punkte ...

