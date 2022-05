DJ advides AG: Neues Projekt für die Technik-Sparte

DGAP-Media / 2022-05-05 / 12:50 Am 4. Mai 2022 führte das Management der advides AG in Dortmund erfolgreiche Verhandlungen über eine Beteiligung der advides AG an der New Age Technologies International Inc. (NATI). Das Gesamtvolumen des Investments wurde mit 1,5 Mio EURO ermittelt und soll für die Intensivierung und patentrechtliche Sicherung der Technologieentwicklung eingesetzt werden. Über New Age Technologies International Inc.: NATI entwickelt ein Elektrolyse-basiertes System, das Wasserdampf erzeugt, der die toxischen Emissionen von Benzin- und Dieselmotoren um etwa 70% reduziert. NATI trennt, dehnt und ändert die molekulare Struktur des Wassermoleküls und setzt die erzeugten Gaskombinationen für Abgasreduzierung und Kraftstoffeinsparung ein. Verwendet werden ausschließlich die Biokraftstoffe Bioethanol und Biodiesel. In den zurückliegenden Jahren wurden Labormodelle und Funktionsprototypen entwickelt. Jetzt soll der entscheidende Schritt zur Markteinführung folgen. Die NATI-Technologie wird dazu beitragen, den weltweiten Energiebedarf zu decken, indem eine realistische Alternative zu fossilen Brennstoffen angeboten wird, ohne den Einsatz von grünem Wasserstoff oder von Rohstoffen für Batterien und Brennstoffzellen. Die advides AG beteiligt sich am Aufbau eines Unternehmens, das den forcierten Übergang zu erneuerbaren Energien durch die Verwendung einer billigen und universellen Energiequelle ermöglicht. Diese Energiequelle ersetzt Kohlenwasserstoffe und reduziert den Bedarf an Solarparks, Windgeneratoren und Batterien samt der damit verbundenen Umweltzerstörung, die mit deren Bau und Nutzung einhergeht, erheblich. Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: advides AG Schlagwort(e): Forschung/Technologie

