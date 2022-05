Der bisherige Höhepunkt war gleich zu Beginn des Jahren. Bis auf 37,40 Euro kletterte der Aktienkurs von Weng Fine Art (WFA) - entsprechend einem Börsenwert von knapp 206 Mio. Euro. Ein gutes Drittel von diesem All-Time-High hat die Notiz des Kunsthändlers mittlerweile eingebüßt. Nicht schön, aber verglichen mit anderen Unternehmen aus dem E-Commerce-Sektor ist die ... The post Weng Fine Art: Gefragte Company appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...