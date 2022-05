ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flutter nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15000 Pence belassen. Analystin Louise Wiseur stufte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Jahresauftakt des Glücksspielkonzerns als erwartungsgemäß ein. Die Resultate dürften das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen untermauern./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 18:49 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAINMENT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de