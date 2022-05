DJ ESM schlägt Euro-Stabilisierungsfonds von 250 Mrd Euro vor

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM hat die Schaffung eines Euro-Stabilisierungsfonds im Volumen von 250 Milliarden Euro vorgeschlagen. In einem jetzt veröffentlichten ESM-Papier heißt es: "Der ESM könnte einen Stabilitätsfonds für das Euro-Währungsgebiet einrichten, der die finanzielle und makroökonomische Stabilität sichern würde, indem er den Mitgliedstaaten des Euroraums im Falle von externen Schocks Kredite gibt."

Die Autoren des Papiers schlagen ein Gesamtvolumen von 250 Milliarden Euro vor, was etwas mehr als 2 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung des Euroraums im Jahr 2019 wären. "Dies würde in die bestehende Darlehenskapazität des ESM passen, so dass keine zusätzlichen Garantien oder steuerfinanzierte Beiträge der Mitgliedstaaten erforderlich wären", heißt es weiter.

Um ihren Stabilisierungseffekt zu maximieren, sollten die Darlehen eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren haben und in den ersten drei Jahren tilgungsfrei sein. Das würde dazu beitragen, dass die Rückzahlung der Darlehen die wirtschaftliche Erholung nicht untergräbt. Der Zinssatz wäre der marktübliche 10-Jahres-Satz des ESM. Kredite wären auf 4 Prozent des BIP eines Mitgliedstaates begrenzt.

May 05, 2022 07:43 ET (11:43 GMT)

