Die Sorge vor Delistings von in den USA gelisteten, chinesischen Aktien ist weiterhin präsent. Nachdem im April bereits Li Auto auf der vorläufigen Liste der US-Börsenaufsicht SEC mit Delisting-Kandidaten gelandet ist, folgten am Mittwoch mit Nio und Xpeng zwei weitere Elektroauto-Startups aus dem Reich der Mitte.Zusammen mit den beiden Autobauern kamen 86 weitere Werte auf die vorläufige Liste mit Unternehmen denen ein Delisting droht, sollten sie die geforderten Prüfungsunterlagen nicht an die ...

