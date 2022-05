Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) -NexGen wird auf der führenden Messe für Leistungselektronik in Europa Stromversorgungssysteme der nächsten Generation für Computer-, Beleuchtungs-, Industrie- und E-Mobilitätslösungen vorstellen.NexGen Power Systems, Inc., der führende Konstrukteur, Entwickler und Hersteller innovativer Energieumwandlungssysteme, die seine revolutionäre NexGen Vertical GaN Halbleitertechnologie einsetzen, demonstriert auf der Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2022, die vom 10. bis 12. Mai in Nürnberg stattfindet, bahnbrechende Innovationen in der Leistungselektronik.Das Unternehmen wird die kleinsten, leichtesten und effizientesten kommerziellen Stromversorgungssysteme der Welt vorstellen, die auf dem Perfect Power-Halbleiter basieren: 1.2kV, 1+MHz Vertikales GaN mit wiederholter Avalanche und >10 µs Kurzschlussschutz.Dr. Dinesh Ramanathan, Co-CEO von NexGen, wird auf dem Industrieforum am 10. Mai um 10 Uhr den revolutionären Ansatz von NexGen in der Leistungselektronik vorstellen."NexGen erfindet die Leistungselektronik neu, mit dem weltweit ersten GaN-on-GaN-Leistungsbauelement, NexGen Vertical GaN, dem weltweit ersten schaltenden digitalen Antriebsregler mit 1+MHz, der firmeneigenen Merlin Power Engine, Innovationen in der Magnetik und im thermischen Design sowie einer umfassenden Expertise in der Systemtechnik", so Dr. Dinesh Ramanathan, Co-CEO von NexGen Power Systems. "Wir freuen uns, dass die PCIM uns die Möglichkeit bietet, diese neuen Technologien und Systemlösungen einem breiteren Markt und Kundenstamm vorzustellen."Vorführungen von NexGen Power Systems sind auf der PCIM 2022 am Stand 500 in Halle 7 zu sehen. Die wichtigsten Führungskräfte des Unternehmens werden während der Veranstaltung auch für Kunden und Medien zur Verfügung stehen. Um ein Treffen mit den wichtigsten Vertretern von NexGen im Voraus zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an info@nexgenpowersystems.comInformationen zu NexGen Power Systems:NexGen Power Systems, das führende vertikal integrierte Unternehmen für Leistungselektronik, entwirft, entwickelt und fertigt innovative Energieumwandlungssysteme mit seiner revolutionären Vertical GaN Halbleitertechnologie. Unsere kleineren, leichteren und effizienteren Stromversorgungssysteme ermöglichen die nächste Generation der Stromumwandlung und Stromerzeugung und beschleunigen den Übergang zu sauberer und erneuerbarer Energie.NexGen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, mit einer vertikalen GaN-Fertigungsanlage in Syracuse, New York, und einem Kompetenzzentrum für Systemtechnik, Marketing und Systemanwendungen in Bengaluru, Indien. Vertriebsbüros gibt es in China, Japan und Südkorea.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: https://nexgenpowersystems.com (https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fnexgenpowersystems.com%2f&c=E,1,lBuYnm6YjQ4e0N4-IjpUu9yv2cH_H473h349plLLI7uyHnArFIMT1AElb4lYUvQt0ykXeMiLd5IjjfLVGMwDfJV9e9w_M8Rk6gLK3A1HFLhO0Jw,&typo=1)Pressekontakt:Toni Anne,NexGen Power Systems,toni.anne@nexgenpowersystems.com,Sutapa Duttaroy,The PRactice,sutapa@the-practice.net,+91 9710698984Original-Content von: NexGen Power Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090309/100888838