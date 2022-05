DGAP-Media / 2022-05-05 / 14:27

IRSG richtet den WRS, den Word Rubber Summit 2022, aus

Mit dem Tagungsthema Neudefinition der Wertschöpfungsketten forciert der IRSG die Umsetzungsdiskussion für eine widerstandsfähige, digitalisierte und nachhaltige Kautschukwirtschaft.

Die Erfahrungen mit der Coronapandemie haben gezeigt, dass die Funktionsweise der Wertschöpfungsketten überdacht und angepasst werden muss. Sie sind zu wenig robust, mangelhaft digitalisiert und ungenügend global und regional diversifiziert. Um den Übergang zu einer integrativen und nachhaltigen Kautschukwirtschaft des 21. Jahrhunderts zu schaffen, sind Verbesserungen in Bezug auf Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Datenaustausch von entscheidender Bedeutung.

Die Tagungsagenda zielt auf einen starken und nachhaltigen Aufschwung ab, in dessen Mittelpunkt die Dynamik des Klimawandels, die Verpflichtung zur Kohlenstoffreduzierung, die Gestaltung von Handelsvorschriften, die Datenverwaltung sowie eine "grüne" Wachstumsfinanzierung stehen muss.

Der WRS 2022 wird vom 24. bis zum 26. Mai in Singapur als Hybridanlass durchgeführt, der sowohl virtuelle als auch physische Veranstaltungen umfasst. Dasselbe gilt für die Teilnehmer, die sowohl persönlich anwesend als auch online zugeschaltet dabei sein können.

TIMBERFARM vor Ort

Die Pandemie hat zwar aufgezeigt, dass die Kommunikation bis zu einem gewissen Punkt auch zielführend sein kann, wenn sie online und virtuell stattfindet. Beim Aufbau und der Pflege von Geschäftsbeziehungen stößt dieses Vorgehen trotzdem irgendwann an Grenzen. Denn das persönliche Kennenlernen (und Bewerten) von Verantwortlichen und ihren Betrieben hat letztendlich auch mit Risikomanagement zu tun - ein zentraler Punkt in jeder Rohstoffhandelsfirma.

TIMBERFARM-Chef Maximilian Breidenstein und Christoph Jubien, welcher das TIMBERFARM-GLOREG-Handelsgeschäft leitet, nutzen in diesem Sinne die Gelegenheit und nehmen nicht nur am WRS 2022 persönlich teil, sondern verknüpfen die Reise zudem mit der Wahrnehmung verschiedener - wegen der Pandemie bislang aufgeschobener - Geschäftstermine in ganz Südostasien.

