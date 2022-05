LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess nach finalen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Ausblick des Chemiekonzerns auf das zweite Quartal reduziere das Risiko sinkender Konsensschätzungen, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kürzungen am Konsens preise die Aktie aber schon ein. Im Fokus hätten Aussagen zu einem möglichen Gas-Embargo gestanden, Lanxess sei hier ein Vorreiter. Die erwähnten Auswirkungen seien nicht so heftig wie befürchtet./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 06:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 06:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

