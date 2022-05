Die R-LOGITECH S.A.M., eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M., veröffentlichte ihre Ergebnisse für das erste Quartal. Trotz der weltweiten Herausforderungen in der Lieferkette, des Inflationsdrucks, der anhaltenden COVID-19-bedingten Beschränkungen in China und des Krieges in der Ukraine freut sich R-LOGITECH, mitteilen zu können, dass Umsatz und Ergebnis im 1. Quartal 2022 deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...