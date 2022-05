Bei Steico setzt sich das starke Wachstum fort. Machte man in 2021 ein Umsatzplus von fast 26 Prozent, so sind es im ersten Quartal 2022 fast 28 Prozent. Auch das Ergebnis steigt weiter an. Vom Krieg in der Ukraine ist das Unternehmen, das auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...