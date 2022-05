Mainz (ots) -Woche 22/22Sa., 28.5.19.20 sportstudio UEFA Champions LeagueMagazinBitte Ergänzungen beachten:Experten: Per Mertesacker, Christoph Kramer_________________________20.25 sportstudio UEFA Champions LeagueBitte Ergänzungen beachten:FC Liverpool - Real MadridFinaleÜbertragung aus dem Stade de France in Paris. . .Experten: Per Mertesacker, Christoph Kramer_________________________0.35 sportstudio UEFA Champions LeagueBitte Ergänzung beachten:FC Liverpool - Real MadridFinale(von 20.25 Uhr)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5214516