Die Kellogg-Aktie notiert am Donnerstag fester. Das Papier kostete zuletzt 70,67 US-Dollar. An der US-amerikanischen Börse hat sich heute die Kellogg-Aktie zwischenzeitlich um 4,16 Prozent verteuert. Der Kurs des Wertpapiers legte um 2,82 US-Dollar zu. Käufer zahlen am Aktienmarkt aktuell 70,67 US-Dollar für das Wertpapier.

