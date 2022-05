DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Essen *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis (10:00 Presse- Telefonkonferenz, 15:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Herzogenaurach 07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q, Neutraubling 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1Q, Wiesbaden *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Umsatz 1Q, Gütersloh *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q, Luxemburg 08:15 DE/F.A.Z. Kongress, Panel Gespräche u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen (09:30) EZB Ratmitglied Nagel (11:30), Lufhansa Ceo-Spohr (13:15) 08:30 ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 1Q, Madrid 09:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Online-HV *** 09:00 CH/Währungsreserven April zuvor: 910,538 Mrd CHF *** 10:00 DE/Deutsche Post AG, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim Überseetag des Übersee-Clubs, Hamburg 12:00 AT/S&T AG, Online-HV *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +400.000 gg Vm zuvor: +431.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,5% zuvor: 3,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,40% gg Vm zuvor: +0,41% gg Vm *** - IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q, Turin - EU/Ratingüberprüfungen für Kroatien (Fitch), Tschechien (Fitch), Irland (Moody's), Norwegen (Moody's), Portugal(Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A.= keine Angaben

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2022 09:33 ET (13:33 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.