DJ Scholz: G7 ist weit mehr als eine Allianz von Industrieländern

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einem Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft die besondere Bedeutung der Gruppe der sieben führenden Industrieländer (G7) vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine betont. "Die G7 ist weit mehr als nur ein Zusammenschluss industriell fortgeschrittener Nationen", sagte Scholz in seiner auf Englisch gehaltenen Rede beim Civil7-Gipfel mit der Zivilgesellschaft. "Es ist eine starke globale Allianz, die auf demokratischen Werten und Zielen basiert."

Deutschland hat derzeit den Vorsitz bei den G7 inne. Der Civil7-Gipfel ist die erste von mehreren Veranstaltungen zur Vorbereitung des G7-Gipfels Ende Juni in Elmau. Scholz betonte, in der gegenwärtigen Phase tue man "alles, damit sich in dieser Allianz keine Risse öffnen". Angesichts des Ukraine-Kriegs stehe die G7 "geschlossen wie selten zuvor" da. "Der Aggressionskrieg gegen die Ukraine hat zu einer nie dagewesenen Zusammenarbeit geführt", konstatierte er. Auch sei ein Engagement der Zivilgesellschaft notwendiger denn je.

May 05, 2022 09:56 ET (13:56 GMT)

