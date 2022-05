(shareribs.com) Ottawa 05.05.2022 - Die kanadische Regierung verstärkt derzeit ihre Maßnahmen zum Aufbau einer eigenen Lieferkette für E-Autos. Der RBB berichtet über Pläne Teslas, die noch junge Gigafactory ausweiten zu wollen. In den USA sind in den vergangenen Monaten erhebliche Investitionen von Autobauern und Batterieproduzenten angekündigt worden. Das Land will zu einem führenden Anbieter für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...