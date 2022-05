Paukenschlag an der Nasdaq: Der technologielastige Nasdaq 100 verliert im frühen US-Handel am Donnerstag rund vier Prozent. Die hohen Kursgewinne, die Tech-Aktien nach dem gestrigen Zinsentscheid der US-Notenbank FED verbucht hatten, sind damit bereits wieder Geschichte. Deutlich abwärts geht es am heutigen Handelstag für diese Unternehmen. Nachdem die Kurse an der Wall Street durch die Bank weg am Mittwoch deutlich angezogen hatten, dominieren heute die roten Vorzeichen. Der Nasdaq 100 brach binnen ...

