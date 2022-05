Nach dem geplatzten Verkauf an die Taiwan-Chinesen hat sich der Kurs beinahe halbiert (aktuell - 39 %). SILTRONIC ist weltweit einer der wenigen Waferspezialisten für die Chipherstellung.



Großaktionär WACKER CHEMIE hält noch 35 % und gibt keine Auskunft darüber, wie damit verfahren wird. "Wer bietet mehr?", fragt man in München. 2,6 Mrd. € Marktwert und 1,8 Mrd. € Umsatz als Ziel führen zu einer Gewinnschätzung von 11,25 € je Aktie im kommenden Jahr (bei sicherer Auftragsbasis) und einem sensationellen KGV von lediglich 8 für diese Spezialität.



