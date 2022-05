Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SE0015810577 OEM International AB 05.05.2022 SE0017766843 OEM International AB 06.05.2022 Tausch 1:2

US21718L1026 CooTek Cayman Inc. 05.05.2022 US21718L2016 CooTek Cayman Inc. 06.05.2022 Tausch 13:1

CH0012530207 Bachem Holding AG 05.05.2022 CH1176493729 Bachem Holding AG 06.05.2022 Tausch 1:5

US26142R1041 DraftKings Inc. 05.05.2022 US26142V1052 DraftKings Inc. New 06.05.2022 Tausch 1:1

