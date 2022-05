In den vergangenen Wochen ist die Nikola-Aktie deutlich unter die Räder gekommen. Am Donnerstag springt der Aktienkurs des Elektro-LKW-Bauers allerdings zeitweise deutlich nach oben. Für Rückenwind sorgen dabei neben Aussagen zum Produktionsstart der Wasserstoff-Version Nikola Tre auch die guten Quartalszahlen, welche das Unternehmen heute veröffentlichte.Bei Elektro-LKW-Bauer Nikola hat sich im ersten Quartal einiges getan: Am 21. März startete die Serienproduktion der Batterie-Version des Nikola ...

Den vollständigen Artikel lesen ...