So verständlich Emotionalität angesichts der Gewalt und des Leids in der Ukraine ist: Den Bundeskanzler als "beleidigte Leberwurst" zu beschimpfen, bringt der Ukraine gar nichts, sondern stärkt hierzulande eher jene, die Waffenlieferungen skeptisch sehen. Scholz jedenfalls hat nun keinen Grund mehr, eine Reise nach Kiew abzulehnen. Der Oppositionsführer, CDU-Chef Friedrich Merz, war gerade dort, möglich, dass er einen Beitrag geleistet hat, den Konflikt um Steinmeier zu entschärfen. Es gibt wahrlich Wichtigeres, als über Befindlichkeiten zu zanken. Das mahnen nicht zuletzt die russischen Atom-Protzereien in Kaliningrad.



