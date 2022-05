(shareribs.com) Frankfurt / New York 05.05.2022 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel erneut durchwachsen. Papiere von CureVac und Evotec klettern. An der Wall Street geht es nach unten. Die Profiteer-Empfehlung Sernova meldet die Teilnahme an wichtigen Konferenzen. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 13.931 Punkte, belastet von Delivery Hero, Hannover Rück und Allianz. Auf der anderen Seite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...