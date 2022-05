DJ Novartis stoppt Produktion von Krebsmitteln in Italien und USA

Von Cecilia Butini

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat die Produktion von zwei Onkologie-Medikamenten an Standorten in Italien und New Jersey (USA) aufgrund möglicher Qualitätsprobleme im Herstellungsprozess ausgesetzt. Der Produktionsstopp betreffe die Herstellung von Lutathera zur Behandlung neuroendokriner Tumore und Pluvicto, ein Medikament gegen Prostatakrebs, wie der Baseler Konzern mitteilte.

Die Novartis AG rechnet damit, die Probleme zu lösen und einige Lieferungen innerhalb von sechs Wochen wieder aufzunehmen. Voraussetzung sei, dass die Ergebnisse einer fortlaufenden Überprüfung positiv ausfielen.

