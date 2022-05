Nach dem Zinsentscheid der Federal Reserve legen Aktien und Rohstoffe kräftig zu. Der Goldpreis knabbert wieder an der Marke von 1.900 US-Dollar und feiert ein Comeback.

Fed nimmt Pessimismus aus dem Markt

Die US-Notenbank hat gestern einen Zinsschritt von 50 Basispunkten gemacht. Das war erwartet worden. Allerdings hat Federal Reserve-Chef Jerome Powell viel Pessimismus aus dem Markt genommen. Offenbar glauben die Zentralbanker nun, dass sie die Inflation ohne eine allzu aggressive Geldpolitik bekämpfen können. Das glauben wir zwar nicht, dennoch der Markt dies positiv aufgenommen, denn die Zinsen werden weiter steigen. Und zudem soll ab September die Fed-Bilanz um 95 Mrd US-Dollar pro Monat schrumpfen. Geld wird also aus dem Markt genommen.

Aktien und Rohstoffe werden teurer

Der Markt jedenfalls feierte diese verbale Entschärfung und in der Folge konnten die Aktienindizes kräftig zulegen. Der S&P 500 als wichtigter US-AKtienindex konnte 3 Prozent hinzugewinnen. Auch Gold gehörte zu den Gewinnern des Abends in New York und kratzt nun wieder an der Marke von 1.900 US-Dollar je Unze. Das Edelmetall sollte von ...

