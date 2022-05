The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.05.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.05.2022



ISIN Name

CH0012530207 BACHEM HLDG NA B SF 0,05

IE00BKT66N32 LEVERAGE SHA ETP 2070

SE0015810577 OEM INTERN.(POST SPLIT) B

US21718L1026 COOTEK CAYM. SP.ADR/50 A

US26142R1041 DRAFTKINGS INC. CL.A O.N.

XS2337090778 LEVERAGE SHA ETP 2071

