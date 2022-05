Die deutschen Aktienmärkte liegen am Donnerstag nach positivem Auftakt kurz vor Handelsschluss etwas tiefer. Am Morgen hatte der DAX noch auf die positiven Vorgaben aus Übersee reagiert, und wird nun durch den schwachen frühen Handel in New York belastet. Bei den Einzelwerten erleidet die Aktie der Allianz zwar nur auf den ersten Blick deutliche Verluste, jedoch steht der Titel vor einigen charttechnischen Herausforderungen. Die Aktie der Adler Group kann sich heute bislang etwas stabilisieren, während Amazon seinen Absturz weiter fortsetzt. Noch schwächer liegt ...

