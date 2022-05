Bei Starlink gibt es eine neue Servicegebühr, die all jene zahlen müssen, die das Satelliteninternet nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs - etwa am Campingplatz - nutzen wollen. Die Nutzung auf einem fahrenden Auto ist aber weiter nicht erlaubt. Erst Ende März hatte Elon Musks SpaceX die Preise für das Satelliteninternet Starlink deutlich erhöht. In den USA werden für die Hardware statt 499 jetzt 599 Dollar fällig, die monatlichen Gebühren kletterten von 99 auf 110 Dollar. In Deutschland stiegen die Preise für die Satelliten-Terminals um 129 Euro auf 629 Euro. Die monatlichen Servicegebühren scheinen aber weiterhin 99 Euro zu betragen ...

