News von Trading-Treff.de DAX-Reversal nach unten: Nach dem Fed-Abend folgt die Ernüchterung, nur Airbus bleibt gefragt am Deutschen Aktienmarkt heute. Der Aufschlag am Abend nach der US-Notenbanksitzung Fed hat sich heute morgen sehr schnell wieder relativiert. Nach einer sehr starken Markteröffnung von mehr als 300 Punkten Plus gegenüber dem Vortageskurs kamen die Aktienwerte im Handelsverlauf bereits leicht unter Druck. Als die Wall Street schliesslich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...