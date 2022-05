DJ CDU liegt in Schleswig-Holstein weiterhin deutlich vor SPD und Grünen

BERLIN (AFP)--Wenige Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die CDU laut einer Umfrage weiterhin einen deutlichen Vorsprung vor SPD und Grünen. Die Partei von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) lag im ZDF-"Politbarometer" vom Donnerstag unverändert bei 38 Prozent. Die SPD verlor demnach einen Punkt und kam auf 18 Prozent. Damit liegen die Sozialdemokraten gleichauf mit den Grünen, die einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche zulegen konnten.

Die FDP erreichte in der ZDF-Umfrage acht Prozent (plus eins). Die AfD stagnierte bei sechs Prozent, während der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) sich um einen Punkt auf ebenfalls sechs Prozent verbesserte. Damit wäre eine Koalition unter Führung der CDU sowohl mit den Grünen als auch mit der SPD mehrheitsfähig, ohne dass dafür ein dritter Partner benötigt würde.

In Schleswig-Holstein wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Derzeit regiert in dem Bundesland eine sogenannte Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP unter Ministerpräsident Günther. Die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hatte für die repräsentative Erhebung in der Zeit vom 2. bis 5. Mai 2022 im Auftrag des ZDF 1704 zufällig ausgewählte Wahlberechtigten in Schleswig-Holstein telefonisch befragt.

