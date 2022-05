Malvern, Pennsylvania (ots/PRNewswire) -Die Dual-Power-Fähigkeit ermöglicht das Aufladen mit geringem Stromverbrauch an der Ladestation oder zu Hause und das Aufladen mit hohem Stromverbrauch bei Gelegenheiten, um die Verbreitung des kabellosen Ladens schneller als erwartet zu beschleunigenMomentum Dynamics, das seit 2014 vollautomatische induktive (kabellose) Ladevorgänge für Elektrofahrzeuge (EVs) vermarktet, gab heute einen bedeutenden Durchbruch mit enormen Auswirkungen auf die EV-Industrie bekannt: ein kabelloses System, das die Möglichkeit bietet, leichte EVs sowohl mit hoher (50-75 kW) als auch mit niedriger (7-22 kW) Leistung zu laden. Diese Fähigkeit ermöglicht das automatische Aufladen zu Hause oder an der Ladestation sowie das bequeme opportunistische Aufladen mit hoher Leistung in öffentlichen Einrichtungen.Der so genannte "Dual-Power"-Modus ermöglicht es Pkw, leichten Nutzfahrzeugen und Transportern, eine Fahrzeugbatterie intelligent zu erkennen und bei jeder Leistung aufzuladen, indem ein gemeinsames induktives Bauteil im Fahrzeug verwendet wird. Der Erfolg wurde vom Momentum-Ingenieurteam in seinem weltweiten Hauptsitz in Malvern, Pennsylvania, erzielt."Die Möglichkeit, jede Leistungsstufe mit einem einzigen Gerät zu verwalten, stellt einen Durchbruch dar, der die Verbreitung des kabellosen Ladens und die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen beschleunigen wird", so Andy Daga, CEO von Momentum Dynamics. "Dies erfüllt unsere Vision, eine allgegenwärtige und vollautomatische Ladelösung anzubieten, bei der das Auto in der Lage ist, sich ohne menschliches Zutun aufzuladen. Das Aufladen eines Autos oder sogar eines Lastwagens sollte ein müheloser 'Hintergrundvorgang' sein, über den niemand nachdenkt - ähnlich wie es die elektronische Mauterhebung geworden ist. Dies ist der entscheidende Vorteil, der notwendig war, um die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Die Nachfrage nach freihändigem Laden wird zu einem Schlüsselelement der Elektrifizierung von Personenkraftwagen.""Vielleicht ist es eine Ironie des Schicksals, dass der Staat, in dem die moderne Erdölindustrie geboren wurde, nun die langfristige Lösung für die Abkehr vom Benzin liefert, um Elektrofahrzeuge auf der ganzen Welt allgegenwärtig zu machen."Der Durchbruch ermöglicht ein hocheffizientes System von Ladegeräten, das E-Fahrzeuge an Orten mit begrenztem Stromangebot, z. B. zu Hause oder im Büro, mit Energie versorgen kann, aber auch an öffentlichen Ladestationen, an denen in der Regel eine viel höhere Leistung zum schnelleren Aufladen zur Verfügung steht. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass Plug-in-Ladegeräte in der Regel nur zu 5 % oder weniger ausgelastet und häufig außer Betrieb sind. Kabelloses Laden fördert häufigeres Laden, wenn es an öffentlichen Orten betrieben wird, und es ist wirtschaftlich günstiger, Ladegeräte mit höherer Leistung an öffentlichen Orten zu installieren.Für Lieferwagen und LKW bedeutet dies, dass sie in der Garage drahtlos mit geringer Leistung aufgeladen werden können, aber auch bei kurzen Stopps an einer Laderampe, entlang einer kommerziellen Ladezone, an Auslieferungspunkten oder in Verbrauchermärkten eine beträchtliche zusätzliche Ladung zur Verlängerung der Reichweite erhalten. Dies dürfte für Zustellflotten und für Postflotten, die lange Strecken in Vorstädten und auf dem Land zurücklegen, von großer Bedeutung sein. Es ist auch die einzige vernünftige Lösung für das Aufladen autonomer, selbstfahrender E-Fahrzeuge.In der Praxis bedeutet dies, dass ein mit einem Momentum-Ladegerät ausgestattetes Fahrzeug kabellos und automatisch an jedem beliebigen Ort laden und die verfügbare Energie optimal nutzen kann. Andere kabellose Ladegeräte sind dagegen auf einen einzigen Verwendungszweck beschränkt, z. B. auf das Aufladen von Autos und nur mit geringer Leistung, auf den Einsatz in der heimischen Garage oder in einigen Fällen auf das Aufladen von Schwerlastfahrzeugen mit hoher Leistung.Bob Kacergis, Chief Commercial Officer von Momentum, fügte hinzu, dass "unsere Interaktionen mit OEMs und Betreibern von leichten Nutzfahrzeugen zeigen, dass sie mit dieser aufkommenden Vision übereinstimmen - die Möglichkeit, unbeaufsichtigtes und automatisches freihändiges Laden überall zu ermöglichen, bietet eine elegante Lösung für diejenigen, die eine Garage zu Hause haben und beabsichtigen, dort zu laden, und für das gleiche Fahrzeug, das schnell aufgeladen werden kann, während sie an Einzelhandelsstandorten halten. Der Effekt ist eine unbegrenzte Reichweite, ohne dass man darüber nachdenken muss."Kacergis wies auch darauf hin, dass die Autohersteller um den Erhalt des Wiederverkaufswerts eines Fahrzeugs besorgt sind, und dass diese neue Technologie die Möglichkeit bietet, ein Elektrofahrzeug an einen neuen Besitzer zu verkaufen, der keinen Zugang zu einer Garage hat und auf schnelles öffentliches Laden angewiesen ist.Der technische Durchbruch besteht in der Fähigkeit, ein Ladesystem für leichte Nutzfahrzeuge auf den Markt zu bringen, das in allen Leistungsstufen von 1 kW bis 75 kW (vergleichbar mit jedem Plug-in-Ladegerät) mit hohem Wirkungsgrad arbeitet und denselben elektromagnetischen Normen entspricht, die für alle Elektrogeräte gelten. Die Technologie von Momentum wurde für die Zukunft entwickelt, um einen bidirektionalen Energiefluss oder "Vehicle-to-Everything" sowohl auf hohem als auch auf niedrigem Energieniveau zu ermöglichen, je nachdem, was die Umstände erfordern.Informationen zu Momentum DynamicsMomentum Dynamics mit Sitz in Malvern, Pennsylvania, ist der weltweit führende Anbieter von induktiven Hochleistungs-Ladegeräten für alle Arten von Elektrofahrzeugen, einschließlich Personenkraftwagen, Bussen, Lieferwagen und Schwerlastwagen. Das Unternehmen praktiziert technologische Innovation von Weltrang durch modulares Design und ist für die außergewöhnlichen Leistungen und das einzigartige Fachwissen seiner Ingenieure und Wissenschaftler bekannt. Momentum wurde mit dem 2019 Emerging Technology Award des Mechanical Engineering Magazine ausgezeichnet. Bitte besuchen Sie www.momentumdynamics.com oder LinkedIn für weitere Informationen über Momentum.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1811013/Stovner.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1492084/Momentum_Dynamics_Logo.jpgPressekontakt:Momentum Dynamics,Mr. Steve Aaron,SRA Communications,(717) 554-8614,steve@SRACommunications.comOriginal-Content von: Momentum Dynamics Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155049/5214684