Das Unternehmen für Energiemanagement Eaton teilte mit, dass sein Geschäftsbereich eMobility ausgewählt wurde, ein 4-Gang-Getriebe für mittelschwere elektrifizierte Fahrzeuge (EV) an Proterra zu liefern, einen führenden Innovator im Bereich der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen, für den ProDrive-Antriebsstrang des Unternehmens, der in den ZX5-Elektrobussen von Proterra zum Einsatz kommt.

Eaton's 4-speed medium-duty electrified vehicle (EV) transmission has fine-pitch helical gears that ensure smooth, low-noise operation and a shifting strategy designed to extend range and battery life. (Photo: Business Wire)

"Unsere EV-Getriebe sind unvergleichlich leistungsstark und bieten klassenbeste Beschleunigung, Leistung, Reichweite und Haltbarkeit", sagte Julie Marshaus, Manager, New Product Introductions, ePowertrain, Eatons Vehicle Group. "Darüber hinaus sind die Getriebe in der Lage, aufgrund von Effizienzsteigerungen eine größere Reichweite zu ermöglichen."

Das 4-Gang-Getriebe für mittelschwere Fahrzeuge, das in nordamerikanischen Stadtbussen zum Einsatz kommen soll, löst das Hauptproblem von Ein-Gang-Getrieben, die widersprüchliche Anforderungen an einen hohen Wirkungsgrad bei Höchstgeschwindigkeiten und ein höheres Drehmoment beim Anfahren und bei niedrigen Geschwindigkeiten haben. Das Getriebe ist ein leichtes Vorgelegewellen-Getriebe mit einer Drehmomentkapazität von bis zu 1.200 Nm (885 lb.-ft.) und elektrischer Schaltbetätigung, wodurch Hersteller kleinere, effizientere Motoren verwenden können.

Eatons 4-Gang-Getriebe hat fein abgestufte, schrägverzahnte Zahnräder, die einen reibungslosen, geräuscharmen Betrieb garantieren, und eine Schaltstrategie, die die Reichweite und die Lebensdauer der Batterie verlängert. Tests auf der Straße haben ergeben, dass der Energieverbrauch unter normalen Fahrbedingungen um 20 bis zu 30 höher ist als bei einem Direktantriebsgetriebe, und um 10 bis 15 höher als bei einer aktuellen 2-Gang-Lösung.

"Eaton ist seit über 15 Jahren im Hybridgetriebegeschäft tätig, und wir können auf mehr als zwei Milliarden Kilometer zuverlässigen Betrieb von mit Hybridgetrieben ausgestatteten Lkw und Bussen auf der Straße zurückblicken", so Marshaus. "Mit unserem 4-Gang-Getriebe ist ein kompromissloses Anfahrverhalten an Steigungen möglich, und die Schaltpunkte sind so gewählt, dass der Elektromotor im effizientesten Bereich arbeitet, während zugleich das Fahrverhalten und die Fahrzeugsicherheit berücksichtigt werden."

Das eMobility-Geschäft von Eaton wurde durch die Kombination von Produkten, Fachwissen und globalen Fertigungskapazitäten von Eatons Electrical und Vehicle Groups gegründet. Zum Produktportfolio von eMobility gehören intelligente Leistungselektronik, zuverlässige Stromverteilungs- und Schutzlösungen sowie effiziente ePowertrain-Lösungen für Pkw, Nutzfahrzeuge und Off-Highway-Kunden. Mehr Informationen über Eatons eMobility-Geschäft finden Sie unter Eaton.com/eMobility.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich der Verbesserung der Lebensqualität und dem Schutz der Umwelt für Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir lassen uns von unserer Verpflichtung leiten, Geschäfte richtig zu machen, nachhaltig zu wirtschaften und unseren Kunden beim Energiemanagement zu helfen heute und in Zukunft. Indem wir von den globalen Wachstumstrends der Elektrifizierung und Digitalisierung profitieren, beschleunigen wir den Übergang auf der Erde zu erneuerbaren Energien, helfen bei der Lösung der dringendsten Herausforderungen der Energieverwaltung und tun das Beste für unsere Stakeholder und die gesamte Gesellschaft.

Eaton wurde 1911 gegründet und ist seit fast einem Jahrhundert an der NYSE notiert. Wir haben im Jahr 2021 einen Umsatz von 19,6 Milliarden USD gemeldet und betreuen Kunden in mehr als 170 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

